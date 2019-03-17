Возросли налоговые поступления в бюджет Тюменской области

Поступления доходов Тюменской области в консолидированный бюджет России в 2018 году составили 208 млрд 746 млн рублей. Об этом сообщили в ходе отчета о работе регионального управления Федеральной налоговой службы на очередном заседании Тюменской областной думы.

Как заявил председатель комитета по бюджету, налогам и финансами Дмитрий Горицкий, без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в госфонды размер налоговых поступлений составил 143,86 млрд 86 млн рублей, что на 25% больше, чем в 2017 году. При этом поступления в региональный бюджет увеличились на 24,7% до 86,8 млрд рублей. Задолженность по налоговым поступлениям к началу 2019 года составила 14,2 млрд рублей.

Депутат Тамара Казанцева выразила обеспокоенность низкими показателями собираемости платежей на обязательное страхование. Руководитель УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова ответила, что в сравнении с предыдущими годами поступления в фонды выросли.

Она также подчеркнула, что рост налоговых поступлений не связан с повышением цены на нефть, а зависит от развития внутреннего рынка и собственных производств. Так, основными бюджетообразующими налогами для региона стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий и организаций, пишет "Вслух.ру".

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал, что ситуация с пополнением бюджета Тюменской области позитивная: в 2018 году доходная часть бюджета превысила 200 млрд рублей. В январе 2019 года поступило в бюджет уже более 6 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем в первом месяце 2017 года.