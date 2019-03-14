В Тюмени до 2023 года не будут повышать налоги для предпринимателей

Фото - https://cdn.pixabay.com

Депутаты Тюменской облдумы 14 марта приняли в окончательном чтении Закон о продлении моратория на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Ставка по УСН останется на прежнем уровне - не превышающем 5 % - до 2023 года. Инициировал рассмотрение и принятие закона губернатор Александр Моор. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия".

Как пояснил губернатор, для бизнеса важна стабильность, в первую очередь — налогового законодательства: