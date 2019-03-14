В Тюмени до 2023 года не будут повышать налоги для предпринимателей

Депутаты Тюменской облдумы 14 марта приняли в окончательном чтении Закон о продлении моратория на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Ставка по УСН останется на прежнем уровне - не превышающем 5 % - до 2023 года. Инициировал рассмотрение и принятие закона губернатор Александр Моор. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия".
Как пояснил губернатор, для бизнеса важна стабильность, в первую очередь — налогового законодательства:
Принятие закона обеспечит стабильную налоговую политику для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, и это будет позитивным мотивирующим сигналом для тех, кто только планирует начать свою предпринимательскую деятельность. Для бизнеса важна стабильность законодательства, в первую очередь налогового.
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