И землю взять, и дом построить – с кредитами Запсибкомбанка возможно все

Запсибкомбанк

В настоящее время многие семьи стремятся переехать жить за город. И это понятно, так как жизнь в большом городе, несмотря на все преимущества городского быта, полна шума и суеты. Если вы тоже уже задумались о приобретении земли и постройке дома, то весна – самый подходящий сезон. Ознакомьтесь с программами на покупку земли и на строительство жилого дома своими силами в Запсибкомбанке.

В первую очередь необходимо заняться поиском и покупкой земли, если у вас еще нет участка:

первый взнос – 20% и более от стоимости участка;

срок кредита – 30 лет;

ставка – от 11% годовых.

Есть земельный участок, но недостаточно собственных средств на постройку дома? Вы можете оформить кредит на строительство дома своими силами:

если у вас есть первый взнос 20% и более от стоимости постройки, то вы можете оформить жилищный кредит по ставке от 12% годовых. В залог банку можно передать имеющуюся у вас недвижимость;

если у вас нет накоплений и нет имущества для залога, вы можете оформить жилищный кредит по ставке – 14,5% годовых.

"Если вы еще в поиске земельного участка, воспользуйтесь возможностью подобрать себе землю у наших партнеров и оформить ипотеку по льготной ставке. С условиями программы и перечнем объектов вы можете ознакомиться в ипотечном центре Запсибкомбанка по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 26 или в ближайшем к вам офисе. Хочу обратить внимание, что те семьи, у которых есть действующий сертификат на маткапитал (ребенок в возрасте до 3 лет), смогут использовать его в сумме первого взноса при оформлении ипотеки на землю или при оформлении кредита на строительство дома. Это возможность приобрести землю или построить дом с меньшей суммой собственных накоплений. Оформляйте ипотеку сейчас и наслаждайтесь всеми прелестями загородной жизни", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".