Кондитерская фабрика в Ишиме расширяется

Кондитерская фабрика "Слада" в Ишиме расширяет производственные площади. В январе 2019 года на предприятии начнется монтаж многокомпонентной линии площадью 10 тысяч квадратных метров.
На новых площадях фабрики идут отделочные работы. В цехе по производству конфет монтируют потолок и стены, завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации. Специалисты работают над запуском системы теплоснабжения. Восстановлены железнодорожный тупик и кровля здания. Ремонтные работы продолжатся в складских и административных помещениях, пишет ИА "Тюменская линия".
Открытие новых линий позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производительность. В настоящее время с конвейеров ишимского предприятия выходит более 1,5 тыс. тонн кондитерских изделий в месяц. Также будет увеличено количество рабочих мест.
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