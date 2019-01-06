Кондитерская фабрика в Ишиме расширяется

12:33 06 января 2019
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pixabay.com

Кондитерская фабрика "Слада" в Ишиме расширяет производственные площади. В январе 2019 года на предприятии начнется монтаж многокомпонентной линии площадью 10 тысяч квадратных метров.

На новых площадях фабрики идут отделочные работы. В цехе по производству конфет монтируют потолок и стены, завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации. Специалисты работают над запуском системы теплоснабжения. Восстановлены железнодорожный тупик и кровля здания. Ремонтные работы продолжатся в складских и административных помещениях, пишет ИА "Тюменская линия".

Открытие новых линий позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производительность. В настоящее время с конвейеров ишимского предприятия выходит более 1,5 тыс. тонн кондитерских изделий в месяц. Также будет увеличено количество рабочих мест.

Теги: Ишим , кондитеры , производство
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