За десять месяцев 2018 года Тюменская область приросла на 17 300 человек

Тюменская область сохраняет свои позиции в топ-10 российских регионов – лидеров демографического развития по итогам января-октября 2018 года. За десять месяцев в регионе родилось 17 500 детей. Естественный прирост составил 3 700 человек. По данному показателю область находится на восьмом месте среди субъектов Российской Федерации.

В результате миграционных процессов население прибавилось на 13 600 человек. По этому показателю регион на пятом месте среди субъектов Российской Федерации. В этом году по численности населения область преодолела полуторамиллионный рубеж. На 1 октября 2018 года в области проживало 1 млн 513 тыс. 900 человек, сообщается на официальном портале правительства.

По мнению губернатора области Александра Моора, на демографию позитивно влияют устойчивый рост экономики и улучшение качества жизни. Этот тезис отражен и в его ежегодном послании "Улучшение качества жизни людей было и остается главным приоритетом правительства Тюменской области. Это и поддержка строительства доступного и качественного жилья, дальнейшая модернизация дорожной сети, всей социально-бытовой инфраструктуры – всё это наш вклад в создание комфортной среды для жизни тюменцев, над чем мы будем продолжать серьезно работать".