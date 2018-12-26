"МегаФон" и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

Фото пресс-службы "Мегафон"

В ближайшие пять лет в Тюменской области запустят новые телеком-разработки и ускорят развитие услуг связи. Оператор цифровых возможностей "МегаФон" и правительство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии по внедрению информационно- телекоммуникационных технологий в различных сферах экономики региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и директор "МегаФона" на Урале Валерий Величко договорились о сотрудничестве по инновационным проектам и цифровым технологиям, в том числе, по запуску отдельных элементов "умного города". Чтобы совершенствовать телеком-инфраструктуру, руководство региона и эксперты связи будут привлекать научный потенциал тюменских вузов.

Одно из предложенных решений "МегаФона" – проект по цифровизации медицины, направленный на повышение качества и доступности врачебной помощи, увеличение продолжительности жизни тюменцев. Также, в рамках развития "умных городов", особый интерес представляет сфера транспорта – использование геоаналитических данных для планирования городской инфраструктуры, внедрение "интеллектуальных" остановочных комплексов, "умного" транспорта.

"Один из наших приоритетов на сегодня - создание условий для развития цифровой экономики, для чего необходимо обеспечить доступность и повсеместное использование цифровых технологий органами власти, коммерческим сектором и гражданами. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества с операторами связи для обеспечения достижений целей национального проекта "Цифровая экономика РФ". Качественная и доступная связь - это необходимая база для цифрового развития региона, успешной реализации высокотехнологичных и инновационных проектов, в том числе таких как "Умный город". Уверен, что опыт и инновационные наработки компании "МегаФон" будут нами востребованы для решения прикладных задач применения технологий "Умного города" в Тюменской области. Ежедневно "Умный город" генерирует огромный поток данных, который необходимо обрабатывать, анализировать и эффективно использовать. Принимая во внимание все возрастающую ценность этих данных для социально-экономического развития региона, предлагаю также направить наши совместные усилия на развитие сферы управления данными и ее кадровое обеспечение", — высказал мнение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Соглашение между оператором и региональным правительством — переход к конкретным действиям по созданию цифровой среды Ранее департамент информатизации Тюменской области и специалисты "МегаФона" в рамках политики импортозамещения объявили о модернизации информационно-аналитической системы региона. В сфере здравоохранения она позволит отслеживать эффективность медицинских процессов, например, соблюдение сроков назначения лекарств, количество обратившихся в приемное отделение, вести контроль и статистику результатов лечения пациентов, мониторинг эпидемиологической безопасности в области; в другой сфере – общественной безопасности – это функционирование систем "Безопасного города".

"В период с 2015 по 2017 год мы инвестировали 895 миллионов рублей в развитие сети в регионе. Сегодня качественная связь "МегаФона" доступна более 97% жителей Тюменской области. Созданная телеком-инфраструктура — основа для дальнейшего внедрения элементов цифровой экономики. Теперь наша задача — перейти к комплексным smart-решениям в различных отраслях, "умным" городам и регионам. И я думаю, она вполне достижима", — отметил Валерий Величко, директор Уральского филиала компании "МегаФон".

Стороны также договорились о сотрудничестве по дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах и на труднодоступных территориях. Для этого будет создана рабочая группа с привлечением консультантов, профильных экспертов.