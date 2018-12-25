В Тюмени судят директора фирмы, не рассчитавшегося с бывшими работниками

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Спецтехстрой", который обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам.

Руководитель задерживал зарплату на предприятии в 2017 году. Несмотря на административные штрафы и вносимые прокуратурой представления и заявления в суд, долги полностью погашены не были. В июле 2018 года следственными органами по заявлению одного из бывших работников было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, директор не заплатил пяти бывшим работникам: главному бухгалтеру, главному инженеру, старшему повару, повару-кондитеру и помощнику повара. Долг за разные периоды 2017 года составил 366 тыс. рублей. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в июне 2018 года предприятие было признано банкротом.