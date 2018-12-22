"Тюменский бройлер" запустил новые корпуса и увеличил производство

Три современных корпуса, а также новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов, появились на одном из сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2018 году. По итогам года объем производства вырос на 400 тонн, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Проект стал возможен благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами. Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Так вот, один такой птичник по эффективности равен трем старым корпусам. Таким образом, наш объем производства в следующем году вырастет на 10 процентов", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Еще одним новшеством стала линия по выпуску котлет.