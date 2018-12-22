"Тюменский бройлер" запустил новые корпуса и увеличил производство

Три современных корпуса, а также новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов, появились на одном из сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2018 году. По итогам года объем производства вырос на 400 тонн, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Проект стал возможен благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами. Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Так вот, один такой птичник по эффективности равен трем старым корпусам. Таким образом, наш объем производства в следующем году вырастет на 10 процентов", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.
Еще одним новшеством стала линия по выпуску котлет.
"Если сейчас мы их производим на уровне 50-60 тонн, то в будущем появится возможность производить до 200 тысяч тонн в месяц. Этот продукт уже оценили тюменцы. Котлеты очень удобно готовить, быстрота и простота в приготовлении делают их доступными для любого возраста, даже школьного. Так что развитие кулинарной линейки наш несомненный приоритет", - говорит Оксана Величко.
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