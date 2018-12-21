Администрация Тюмени выделит деньги на противоклещевую обработку садоводческих обществ

11:00 21 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn.pixabay.com
| Фото: cdn.pixabay.com

В Тюмени внедряют новую форму поддержки садоводства и огородничества - за счет городского бюджета с 2019 года будут субсидироваться затрат по акарицидной обработке территорий общего пользования в садоводческих обществах. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель Центрального административного округа Владислав Черкашин: из  185 садовых обществ 120 расположены на территории этого округа.

Количество обращений в лечебные учреждения с жалобами на укусы клещей в Тюмени ежегодно растет. Чаше всего насекомые атакую людей на территории СНТ, ДНТ, поэтому муниципалитет отреагировал на проблему, сообщили в администрации города.

"Начиная с 2019 года администрация города будет предоставлять бюджетную субсидию на заключение договоров и проведение акарицидной обработки на территориях общего пользования садовых обществ. С 20 февраля 2019 года управы четырех административных округов начнут оповещать все садовые общества и до 15 марта будут ждать заявки. До 20 апреля планируем заключить договоры. Проведя акарицидную обработку, садовые товарищества обязательно должны заключить договор с проверяющей организацией. Подать все необходимые документы на получение компенсации из городского бюджета за проведенную работу необходимо до 1 декабря, – отметил Владислав Черкашин.

Теги: администрация Тюмени , бюджет , дачники , клещи , садоводы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018