Администрация Тюмени выделит деньги на противоклещевую обработку садоводческих обществ

В Тюмени внедряют новую форму поддержки садоводства и огородничества - за счет городского бюджета с 2019 года будут субсидироваться затрат по акарицидной обработке территорий общего пользования в садоводческих обществах. Об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель Центрального административного округа Владислав Черкашин: из 185 садовых обществ 120 расположены на территории этого округа.

Количество обращений в лечебные учреждения с жалобами на укусы клещей в Тюмени ежегодно растет. Чаше всего насекомые атакую людей на территории СНТ, ДНТ, поэтому муниципалитет отреагировал на проблему, сообщили в администрации города.

"Начиная с 2019 года администрация города будет предоставлять бюджетную субсидию на заключение договоров и проведение акарицидной обработки на территориях общего пользования садовых обществ. С 20 февраля 2019 года управы четырех административных округов начнут оповещать все садовые общества и до 15 марта будут ждать заявки. До 20 апреля планируем заключить договоры. Проведя акарицидную обработку, садовые товарищества обязательно должны заключить договор с проверяющей организацией. Подать все необходимые документы на получение компенсации из городского бюджета за проведенную работу необходимо до 1 декабря, – отметил Владислав Черкашин.