Самый дружелюбный в социальных сетях: Запсибкомбанк поднялся на 25 строчку всероссийского рейтинга

Запсибкомбанк

На протяжении шести лет Запсибкомбанк активно развивает свои страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. По итогам 2018 года во всероссийском рейтинге самых дружелюбных банков в социальных сетях Запсибкомбанк попал в ТОП 25 среди двухсот банков. Рейтинг на ежеквартальной основе составляется независимыми аналитиками портала EasyFinance.ru , позиции рассчитываются с учётом количества подписчиков и поклонников на официальных страницах банков и финансовых организаций в социальных сетях. Профессиональная общественность оценивает информационную открытость банков и их готовность идти на контакт с клиентами, что отражается в специфике общения в социальных сетях.

Впервые Запсибкомбанк попал в рейтинг самых дружелюбных в 2015 году. Благодаря стратегии развития страниц в социальных сетях, за это время банк поднялся в топе на 24 пункта. Позиции в рейтинге свидетельствуют об увеличении интереса пользователей социальных сетей к продуктам и услугам банка и эффективном взаимодействии с клиентами на интернет-площадках.

"Социальные сети стали для нас местом, где мы можем общаться с аудиторией на равных, в комфортной для клиента среде. На своих страницах мы стремимся быть открытыми, налаживаем диалог, рассказываем не только о продуктах, но и о людях, достижениях, социальных проектах, победах, как собственных, так и наших клиентов и партнёров. Ежегодное продвижение в рейтинге дружелюбных банков, несомненно, помогает оценить собственные успехи, при необходимости внести поправки в стратегию, сравнить себя с другими. Мы рады, что аналитики пристально следят за нашим развитием в социальных сетях и дают необходимую обратную связь", - прокомментировала начальник Управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.