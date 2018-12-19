Запсибкомбанк предлагает клиентам заработать на своих расходах к Новому году

Практически 40% декабрьских трат в прошлом году* ушло на покупки к праздничному столу в супермаркетах. Как заработать на своих предновогодних расходах?

Открывайте пакет услуг "Золотой" или "Платиновый" в Запсибкомбанке и возвращайте до 2,85% от суммы чека, оплаченного картой Запсибкомбанка, бонусами. В дальнейшем накопленными бонусами вы сможете оплатить любую покупку по карте банка из расчета 1 бонусный балл=1 рубль.

Кроме того, до конца года клиенты с пакетами услуг "Золотой" или "Платиновый" могут получить дополнительные 2% годовых к ставке по вкладу "Я успешен".

Выгодные условия действуют для тех клиентов, кто откроет Пакет услуг "Золотой" или "Платиновый" с базовой картой Visa и вклад "Я успешен" до 31 декабря 2018 года.

"Посчитать свою выгоду от подключения Пакета услуг – просто. Владельцы зарплатных карт Запсибкомбанка в преддверии Нового года могут заработать на остаток денежных средств до 8% годовых: 6% по вкладу "Я успешен" и дополнительные 2% в рамках акции "Вам в плюс". А при оплате картой в Пакете услуг – еще до 2,85% от суммы покупки. Участвуйте в акции "Вам в плюс" и зарабатывайте на своих расходах. Тратиться к Новому году будет каждый, но заработает с трат тот, кто будет тратить по карте, а временно свободные средства размещать на вкладе-кошельке", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее об организаторе акции "Вам в плюс", правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8-800-100-5005, на сайте, а также в любом отделении банка.