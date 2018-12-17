Тюменская область на шестом месте в рейтинге по поддержке конкурентной среды на рынке товаров и услуг

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2017 году. Тюменская область по этому показателю два года подряд входит в топ-10. По результатам 2017 года регион поднялся на 4 позиции, заняв 6 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Здоровая конкуренция и свободное предпринимательство являются важнейшими факторами устойчивости национальной экономики и развития территорий, поэтому в Тюменской области одним из приоритетов государственной политики определено содействие ее развитию.

Рейтинг подготовлен Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. В его основу легли доклады субъектов Российской Федерации о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных товарных рынках, сообщается на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области.

При формировании рейтинга учитывались реализация составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и уровень достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.