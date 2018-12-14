В Тобольске компания-банкрот рассчиталась перед работниками, продав гостиницу

В Тобольске долги по зарплате спустя два года погасила строительная компания "Столицстрой".

В сентябре 2016 года на предприятии было введено внешнее управление и назначен внешний управляющий. Долги по заработной плате составляли более 2 млн рублей. В защиту трудовых прав работников прокуратурой были направлены в суд иски о взыскании денег. В результате рассмотрения уголовного дела в марте 2017 года бывший директор компании был осужден за невыплату зарплаты к штрафу в 180 тыс. рублей.

"В октябре 2018 года арбитражный суд признал компанию банкротом. В ходе конкурсного производства был продан объект незавершенного строительства — гостиничный комплекс и погашены долги по зарплате", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.