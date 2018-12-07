В Тюмени пройдет предновогодний Фестиваль IGOLKAmarket

15-16 и 22-23 декабря 2018 года, с 12:00 до 19:00, в тюменском Технопарке (Республики, 142) пройдет предпраздничный IGOLKAmarket-2018.
Яркий, искрящийся, самый волнующий и самый по-зимнему уютный фестиваль в уходящем году.
В выставке примут участие более 200 дизайнеров, творческих мастерских, производителей самой разной продукции в новогодней тематике.
Часть участников познакомят тюменцев со своей авторской продукцией 15 и 16 декабря, другие – 22 и 23 декабря.
Гости фестиваля не только ярко и насыщенно проведут два предновогодних уикенда, но и смогут за эти дни полностью подготовиться к встрече праздника: выбрать подарки самого разного формата для своих детей, друзей, родственников и коллег, а также подобрать новогоднюю атрибутику для украшения дома.
Выставка-маркет будет состоять из нескольких блоков:
Зона дизайна:
Здесь будет неимоверная блестящая, шуршащая, искрящаяся красота: новогодние подарки ручной работы, нарядная одежда и аксессуары, новогодний декор для быта и интерьера, ёлки и ёлочные украшения.
Food-зона:
Оазис гастрономических удовольствий, упакованных и декорированных в новогоднем стиле: сладости, органические снеки, напитки. Всё можно будет попробовать и выбрать в качестве подарков.
Beauty-зона:
Зона красоты традиционно порадует услугами стилистов и визажистов, авторской продукцией производителей косметики.
Baby-зона:
Игрушки и подарочные наборы для детей разного возраста – декабрьский IGOLKAmarket станет амбассадором Деда Мороза для тюменских малышей.
Мастер-классы:
Интересные обучающие программы ждут и взрослых, и детей:
Родителей встретит "Школа уюта", а малышей развлекут новогодние мастер-классы и другие творческие занятия.
Гостей фестиваля традиционно ждёт живая музыка, и феерически роскошная новогодняя фотозона.
15 и 16 декабря пройдут модные показы.
22 и 23 декабря – детские представления.
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