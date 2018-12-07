В Тюмени пройдет предновогодний Фестиваль IGOLKAmarket

15-16 и 22-23 декабря 2018 года, с 12:00 до 19:00, в тюменском Технопарке (Республики, 142) пройдет предпраздничный IGOLKAmarket-2018.

Яркий, искрящийся, самый волнующий и самый по-зимнему уютный фестиваль в уходящем году.

В выставке примут участие более 200 дизайнеров, творческих мастерских, производителей самой разной продукции в новогодней тематике.

Часть участников познакомят тюменцев со своей авторской продукцией 15 и 16 декабря, другие – 22 и 23 декабря.

Гости фестиваля не только ярко и насыщенно проведут два предновогодних уикенда, но и смогут за эти дни полностью подготовиться к встрече праздника: выбрать подарки самого разного формата для своих детей, друзей, родственников и коллег, а также подобрать новогоднюю атрибутику для украшения дома.

Выставка-маркет будет состоять из нескольких блоков:

Зона дизайна:

Здесь будет неимоверная блестящая, шуршащая, искрящаяся красота: новогодние подарки ручной работы, нарядная одежда и аксессуары, новогодний декор для быта и интерьера, ёлки и ёлочные украшения.

Food-зона:

Оазис гастрономических удовольствий, упакованных и декорированных в новогоднем стиле: сладости, органические снеки, напитки. Всё можно будет попробовать и выбрать в качестве подарков.

Beauty-зона:

Зона красоты традиционно порадует услугами стилистов и визажистов, авторской продукцией производителей косметики.

Baby-зона:

Игрушки и подарочные наборы для детей разного возраста – декабрьский IGOLKAmarket станет амбассадором Деда Мороза для тюменских малышей.

Мастер-классы:

Интересные обучающие программы ждут и взрослых, и детей:

Родителей встретит "Школа уюта", а малышей развлекут новогодние мастер-классы и другие творческие занятия.

Гостей фестиваля традиционно ждёт живая музыка, и феерически роскошная новогодняя фотозона.

15 и 16 декабря пройдут модные показы.

22 и 23 декабря – детские представления.

За новостями проекта можно следить в наших группах IGOLKAmarket:

https://vk.com/igolkamarket/

https://www.instagram.com/igolkamarket/