Ишимские кондитеры установят новую производственную линию

Фото администрации Ишима, https://ok.ru

Кондитерская фабрика "Слада" готовится к монтажу многокомпонентной линии. На новых площадях кондитерской фабрики "Слада" ведутся отделочные работы. В цехе по производству конфет монтируют потолок и стены, завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации.

Специалисты работают над запуском системы теплоснабжения. Восстановлены железнодорожный тупик и кровля здания.

В январе 2019 года в цехе площадью 10 тысяч квадратных метров начнут монтаж производственной линии. Между тем ремонтные работы продолжатся в складских и административных помещениях.

Сегодня с конвейеров ишимской "Слады" выходит более 1,5 тысяч тонн кондитерских изделий в месяц. Новые производственные линии позволят расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции, внедрить многокомпонентное производство.

На действующей фабрике трудоустроено 450 человек. Количество рабочих мест будет увеличено до 500.

Решение о расширении фабрики было принято в 2016 году. Основные здания Ишимского машиностроительного завода площадью свыше 45 тысяч квадратных метров приобретены екатеринбургской компанией "Кондитер Профи", сообщили в администрации города.