Тюменский предприниматель закупил в Казахстане 240 тысяч роз

Более 240 тысяч штук срезов живых цветов роз поступило из Казахстана в адрес тюменского предпринимателя за последние три месяца.

Каждая партия импортных растений была досмотрена специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на наличие карантинных объектов. Опасных карантинных организмов не обнаружено, все цветы поступили с фитосанитарными сертификатами, подтверждающими фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, сообщается на сайте ursn72.ru.