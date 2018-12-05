Тюменский предприниматель закупил в Казахстане 240 тысяч роз

14:49 05 декабря 2018
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Более 240 тысяч штук срезов живых цветов роз поступило из Казахстана в адрес тюменского предпринимателя за последние три месяца.

Каждая партия импортных растений была досмотрена специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на наличие карантинных объектов. Опасных карантинных организмов не обнаружено, все цветы поступили с фитосанитарными сертификатами, подтверждающими фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, сообщается на сайте ursn72.ru.

Теги: Казахстан , торговля , цветы
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