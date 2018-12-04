Клиенты Запсибкомбанка при оформлении кредитной линии могут получить комплимент, который сделает покупки более выгодными

Запсибкомбанк

Наверно, вы уже сталкивались с ситуацией, когда все расходы просчитаны, кредит на покупку оформлен, а цена изменилась в большую или меньшую сторону. В первом случае нужно снова идти в банк или искать, у кого взять взаймы. Во втором случае, когда взял больше, сетуешь на то, что можно было оформить кредит и на меньшую сумму, тогда и сумма платежей была бы меньше.

Для клиентов Запсибкомбанка такие ситуации исключены. Потому что наши клиенты выбирают Потребительскую кредитную линию. Это как кредит, только лучше:

Экономия на процентах. Оформив кредитную линию, вы платите проценты только за ту сумму лимита линии, которую уже потратили.

Лимит линии всегда под рукой. Пользуйтесь заёмными средствами без походов в банк: максимальная сумма кредитного лимита – 2 000 000 руб.

Без залога и поручителей. Удобно, когда деньги нужны быстро и нет времени на сбор дополнительных документов.

Простой расчет платежа. Вы сами определяете нагрузку на ваш бюджет. Платеж в месяц по линии – примерно 2 400 рублей за 100 000 рублей израсходованного лимита. Если есть возможность платить за кредит 10 000 руб., потратить можно уже 400 000 руб.

И это еще не всё! Оформите кредитную линию и получите Комплимент от Запсибкомбанка. После оформления линии подключите Программу лояльности "Бонусы" от Запсибкомбанка (в период Акции к кредитной линии) и пользуйтесь ей при расчете в магазинах. И покупки будут выгодней, потому что вы будете возвращать часть потраченных средств бонусами, и банк комплиментом вернет вам стоимость подключения Программы лояльности.

"Потребительская кредитная линия среди наших клиентов уже успела зарекомендовать себя как удобный кредит. Акция "Комплимент от Запсибкомбанка" – это дополнительное преимущество, которое мы дарим нашим клиентам, чтобы совершенные покупки были еще выгоднее. Оформить заявку на кредитную линию можно в любом офисе банка, а также на сайте", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробнее информация представлена на сайте банка.