Тюменский техникум будет готовить для "Пятерочки" сотрудников под ключ

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса – межрегиональным центром компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (МЦК) будет готовить специалистов для сети магазинов "Пятерочка"

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве 30 ноября подписали компания "Агроторг", департамент образования и науки Тюменской области и Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса – межрегиональным центром компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (МЦК).

Директор Уральского дивизиона предприятий "Агроторг" Роман Степанов считает, что подписание соглашения – свидетельство высокой степени развития государственно-частного партнерства в подготовке кадров для региональной экономики:

Руководство "Агроторг" сегодня готово прилагать большие усилия, вкладывать средства в развитие кадровой политики, направленной на формирование молодой, амбициозной и профессиональной команды. В этом вопросе компания возлагает большие надежды на совместный с МЦК проект.

Руководитель учебного заведения Марина Галанина подчеркнула, что для МЦК важным является не только улучшение материальной базы образовательной организации, но и организация действительно совместной подготовки кадров.

Благодаря сотрудничеству с крупным работодателем в техникуме появится "Учебный магазин", студенты смогут стажироваться в универсамах "Пятерочка", а также получат опытных наставников. Все эти мероприятия позволят подготовить молодых специалистов, не требующих дополнительной адаптации на рабочем месте, то есть "специалистов под ключ", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.