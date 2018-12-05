Тюменская дума приняла бюджет города на 2019 год

Основным вопросом ноябрьского заседания Тюменской городской думы стало рассмотрение проекта бюджета города на 2019 и плановые 2020-2021 годы. Большинство депутатов поддержали программный документ и проголосовали за его принятие.

В 2019 году Тюмень на муниципальные программы и другие нужды израсходует 27,4 млрд рублей при доходах в 25,3 млрд рублей. Разницу планируют перекрыть за счет остатков средств бюджета, займы привлекаться не будут.

Бюджет-2019 сохраняет социальную ориентированность, поэтому 13,3 млрд рублей пойдут на развитие человеческого капитала, в том числе на образование (11,3 млрд), культуру и искусство, развитие физкультуры, спорт и молодежную политику.

Второе "по весу" направление - развитие комфортной городской среды. На эти цели в бюджете заложено 11,7 млрд рублей. Сюда относится нормативное содержание сети автомобильных дорог местного значения, благоустройство города, обеспечение безопасности. Из этой суммы 9,9 млрд пройдут на развитие дорожно-транспортной сети, также планируется благоустройство дворовых территорий, озелененных территорий.

На поддержку малого и среднего бизнеса, СОНКО, решение вопросов местного самоуправления запланировано 422 млн рублей, на улучшение жилищных условий граждан - 362 млн рублей.

Отметим, бюджет-2019 обсуждался неоднократно. На сайте администрации города опубликован "Бюджет для граждан", где доступным языком и при помощи диаграмм отражены доходы и расходы. На публичных слушаниях, на котором присутствовало около 200 человек, на заседании постоянной думской комиссии по экономическому развитию и бюджету большинство проголосовали за принятие документа. В том и другом случае могли участвовать горожане, общественники и другие заинтересованные лица. Об этом на заседании думы депутатам доложила председатель комиссии Оксана Величко.

Присутствовавшие на заседании думы депутаты после докладов председателя комиссии по экономическому развитию и бюджету и директора департамента финансов и налоговой политики администрации города большинством голосов приняли главный документ муниципалитета, который станет программой работы на 2019 год как для администрации города, так и для депутатов.

Руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Дмитрий Осипов считает бюджет сбалансированным. 94 % средств будет направлено на реализацию 21 муниципальной программы, остальные 6% - дополнительные расходные обязательства, которые для горожан принципиально важны: льготный проезд пенсионеров, школьников и студентов, благоустройство дворов и так далее. Появились новые статьи расходов. В частности, по поддержке одаренных детей. Специальные условия для предолимпиадной подготовке интеллектуалов создадут в школе №21. Подающих надежды юных спортсменов в спортцентре будут тренировать и нацеливать на высокие результаты.

Мурат Тулебаев, руководитель фракции ЛДПР, также подчеркнул, что бюджет сбалансированный, учтены пожелания населения: "Мы поддержали бюджет, потому что многие вопросы, которые нами озвучены в период предвыборной кампании - программа называлась "30 шагов к победе" - учтены в бюджете 2019 года. А все они касаются ежедневной жизнедеятельности горожан". Муниципальные программы будут исполнены в полном объеме, считает Тулебаев. Говоря о дефиците в 2 млрд рублей, который планируют перекрыть за счет сэкономленных средств, депутат призвал администрацию не проявлять в этом направлении особого фанатизма, тем более не экономить в вопросах социальной сферы.

Сергей Плесовских, представитель фракции "Справедливая Россия", поддержал коллег: "Бюджет получился социально ориентированным. Он учитывает интересы наших избирателей. В новом документе в полном объеме отражены все позиции, которые мы хотели бы видеть".

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов выразил иное мнение: "Наша фракция голосовала против принятия проекта бюджета, потому что посчитала его несбалансированным. Да, здорово, что большие средства тратятся на образование и дороги, но на другие программы деньги тоже нужны". По мнению депутатов КПРФ, можно было заложить больше средств на расселение людей из аварийного и ветхого жилья, сэкономив, к примеру, на обустройстве велодорожек и зон отдыха.

Глава города Руслан Кухарук в беседе с журналистами напомнил, что бюджет является планом работы думы и администрации города на год, в нем отражены вопросы, поступившие от депутатов и горожан. "В бюджет вошли многие мероприятия, которые инициированы непосредственно депутатами гордумы. Они также основаны на тех предложениях, которые поступали во время предвыборной компании, и тех, что формировались при новом созыве", - сообщил Кухарук и подчеркнул: принятый бюджет ориентирован на повышение качества жизни тюменцев.

Комментируя итоги заседания, председатель думы Евгений Заболотный отметил принципиально важные пункты по бюджету:

"Первое. Все публичные обещания власти обеспечены финансированием. Все расходы подтверждены и финансово обеспечены.

Второе. Несмотря на то что достаточно направлений придется финансировать: и работу детсадов, школ, и содержание дорог, благоустроенных мест, мы можем говорить о том, что это бюджет развития. Около 5 млрд рублей заложено на строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры, дорог. А значит, мы будем не только обеспечивать жизнь Тюмени, но и развиваться. Это здорово и это важно продолжать делать.

Третье. Важно, чтобы все средства, заложенные в бюджет, дошли до конкретного получателя социальных услуг, пошли в дело и было обеспечено эффективное расходование средств".

Татьяна Тихонова