Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%

Запсибкомбанк

Откройте вклад в Запсибкомбанке под отличный процент – до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления:

Если вы активно пользуетесь картой и хотите заработать на этой активности, участвуйте в акции "Вам в плюс": подключайте пакет услуг "Золотой" или "Платиновый" при открытии вклада-кошелька "Я успешен" и в этот же период получайте плюс 2% годовых к своей ставке.

Откладываете про запас и готовы разместить деньги на длительный срок? Акция "Мечты на миллион" – замечательная возможность выиграть крупную сумму. Уже 10 декабря будет известно имя первого победителя акции – вкладчика, чьей мечте поможет сбыться полмиллиона рублей от Запсибкомбанка.

"Отличные ставки по вкладам – это уже добрая традиция Запсибкомбанка. Мы всегда стараемся предложить нашим клиентам привлекательные условия для открытия вкладов. Вот и сейчас в акции "Мечты на миллион" может принять участие любой клиент, который откроет вклад в Запсибкомбанке и сохранит на дату розыгрыша на вкладе 100000 рублей и более. Открывайте вклад и, возможно, именно вас ждёт полмиллиона рублей к Новому году от Запсибкомбанка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробнее о текущих и прошедших акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акциии спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.