ВТБ повысил ставки по вкладам

С 23 ноября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад "Лояльный" со ставкой 7,5%. Предложение доступно для тех, у кого уже есть депозит в ВТБ и они желают разместить дополнительные средства на счетах банка.
ВТБ также улучшил условия по всей базовой линейке вкладов, минимальная сумма по вкладам составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются по выбору вкладчика. Все продукты базовой линейки бессрочные, закрыть их можно в любой момент, сообщает пресс-служба ВТБ в УрФО и Пермском крае.
Предложение действует до 31 декабря 2018 года, подробности акции можно узнать на официальном сайте банка.
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