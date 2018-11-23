Тюменское предприятие-банкрот погасило миллионные долги по зарплате

В областном центре полностью погашены долги по заработной плате в ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола".

В июне 2017 года решением арбитражного суда Тюменской области предприятие было признано банкротом. Впоследствии решение суда было отменено и организация вновь признана банкротом в мае 2018 года. При этом на предприятии имелись долги по зарплате.

"Прокуратура района в адрес конкурсного управляющего в октябре 2017 года и июне 2018 года вносила представления об устранении нарушений закона и на постоянном контроле держала вопрос погашения задолженности по оплате труда. В итоге работникам было выплачено 7,5 млн рублей. Сейчас в организации долгов по оплате труда нет", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.