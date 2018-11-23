Александр Моор: сельское хозяйство - перспективная отрасль экономики

Тюменская система сельскохозяйственной кооперации признана лучшей в России, в лидерах регион и по урожайности овощей открытого грунта, однако потенциал нашего агропромышленного комплекса еще раскрыт не полностью, считает губернатор области Александр Моор. О достижениях и перспективах дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли он говорил 22 ноября в своем послании.

"Мы продолжим развивать наш агропромышленный комплекс. В фокусе нашего внимания – предприятия глубокой переработки и дальнейшее развитие кооперации малых хозяйств. И дело не только в том, что сельское хозяйство это перспективная отрасль экономики. Современный агропромышленный комплекс - это основа социальной стабильности и социального развития тюменского села", - отметил Моор.

Одинаково важно уделять внимание не только производству, но и сбыту готовой продукции, однако собственный экспортный потенциал области еще не раскрыт. По мнению губернатора, нужно обратить на расширение географии поставок сельхозпродукции в северные округа.

"В крупных городах она уже есть, хотя можно и больше. Но ограничиваться этим было бы несправедливо. Продуктами юга должно быть обеспечено все максимально возможное количество населенных пунктов Северов – все мы: и северяне, и южане – от этого выиграем", - убежден Александр Моор.

В этом же ключе губернатор предлагает подойти и к известной проблеме сбыта молока, поставляемого частным сектором. "Административным нажимом тут ничего не добьешься – ни качество молока не повысишь, ни закупочную цену не поднимешь. Переработка и экспорт – вот решение. И вот, например, зачем нужны те малые, районные индустриальные площадки, о которых я уже говорил. Думайте, предпринимайте, действуйте!" - призвал Александр Моор.