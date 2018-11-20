В Тюмени погашены крупные долги по зарплате на обанкротившемся предприятии

В областном центре почти три года длилась история с погашением долгов по зарплате в ОАО "Тюменьпромвентиляция". В ноябре 2018 года была реализована производственная база обанкротившейся организации, и задолженность, исчислявшаяся миллионами, была наконец погашена.

Впервые с жалобой на невыплату зарплаты в 2015 году в прокуратуру обратился один из сотрудников. Задолженность по заработной плате частично погашалась и появлялась вновь. В сентябре 2017 года предприятие было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. К тому времени долги по зарплате составляли более 6 млн рублей.

Вопрос погашения задолженности по оплате труда находился на контроле прокуратуры Калининского округа Тюмени. В отношении конкурсной управляющей было возбуждено административное дело за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности, по результатам рассмотрения которого она была привлечена к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, при реализации производственной базы предприятия оставшийся долг, более 5,7 млн рублей, был полностью погашен.