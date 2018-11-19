Рейтинги с позитивными ожиданиями: финансовые аналитики оценили перспективы Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило в долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "Запсибкомбанк" на уровень "B+" в список CreditWatch Positive ("рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями") и подтвердило краткосрочные рейтинги банка на уровне "B".

Аналитики прогнозируют, что в результате сделки по продаже акций Запсибкомбанк станет важным компонентом операционной деятельности группы ВТБ в Тюменском регионе и поспособствует реализации стратегии, сфокусированной на розничном сегменте банковского бизнеса. Таким образом Запсибкомбанк получит экстраординарную поддержку от крупной финансовой организации, что позволит предоставлять клиентам более широкие возможности в рамках банковских услуг и дополнительно усилит позиции Запсибкомбанка как крупнейшего банка Тюменской области.

"Появление крупного акционера с государственным участием позитивным образом отразится на надежности Запсибкомбанка и повысит уровень доверия со стороны клиентов. Предстоящая интеграция с крупнейшей финансовой структурой страны откроет новые возможности для наших клиентов. Они смогут оценить преимущества продуктового ряда объединенного банка, воспользоваться передовыми и технологичными продуктами ВТБ, а также получат доступ ко всей инфраструктуре ВТБ в РФ и за рубежом", - прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкоманк" Руслан Зиннуров.