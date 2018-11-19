Тюменский аэропорт готов принимать большие самолеты

Международный аэропорт "Рощино" готов к приему двухпалубного широкофюзеляжного самолёта типа Boeing 747-400 и его модификаций. Соответствующая запись внесена в свидетельство о государственной регистрации аэродрома 14 ноября, сообщается на официальном сайте аэропорта.

По словам гендиректора АО "Аэропорт Рощино" Игоря Лужбина, разрешение на прием и выпуск таких самолетов позволяет строить серьезные планы на будущее и открывает широкие перспективы развития аэропорта как крупного грузового логистического центра и влияет на дальнейшее развитие маршрутной сети международного аэропорта.

Boeing 747-400 – дальнемагистральный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. В зависимости от модификации самолёт может перевозить до 624 пассажиров и иметь дальность до 14 200 км.