Тюменский бизнес налаживает сотрудничество с Катаром

Делегация Тюменской области посетила столицу государства Катар – город Доха. На встрече представители двух стран обсудили возможности сотрудничества между предприятиями.

Как сообщили в департаменте департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав тюменской делегации вошли представители правительства, тюменских компаний, заинтересованных в развитии отношений с арабским государством. Встреча проходила в Торгово-промышленной палате Катара.

Руководство ТПП подробно рассказало гостям об особенностях ведения бизнеса в своей стране и организовало презентацию для представителей катарского и тюменского бизнеса. В ходе индивидуальных переговоров состоялось обсуждение проектов по поставке систем водоочистки/водоопреснения, в том числе с одним из крупнейших предприятий - Kahramaa (Кяхрама), созданным в 2000 году для обеспечения и регулирования поставок электричества и воды населению Катара.

Представители делегации также посетили Катарский инвестиционный фонд, который инвестирует высокие государственные сверхприбыли в экономики зарубежных стран. Тюменская делегация презентовала инвестиционный потенциал региона и провела деловые переговоры на тему поставки минеральных удобрений, а также продажи нефтегазового оборудования.