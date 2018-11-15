Эксперты "Тюменской марки" назвали лучшие компании и предприятия города

Конкурс малого и среднего бизнеса "Тюменская марка" в шестнадцатый раз выявил имена победителей и призеров. Чествование лучших состоялось 14 ноября в ДК "Нефтяник".

Конкурс "Тюменская марка" проходил среди малого и среднего бизнеса Тюмени сто дней. В 2018 году в нем участвовали 88 компаний и 240 народных экспертов. Масштабная выставка товаров и услуг участников за два дня собрала около 10 тысяч посетителей, было разыграно более 150 призов от партнеров конкурса, проведены две прямые трансляции на областном телевидении.

"Шестнадцать лет мы знаем устоявшееся выражение "Тюменская марка". За последние два года тюменцы имеют возможность зарегистрироваться в конкурсе в качестве "народных экспертов" и в случае отбора выезжать на предприятия, узнавать основы процесса производства товаров. В таком взаимодействии улучшается качество продукции тюменских компаний. Жители видят разнообразие местных товаров, а предприниматели расширяют ассортимент и находят новых покупателей", - отметил глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Присутствующий на торжестве председатель Совета директоров Сибинтел-Холдинга Владимир Шевчик уверен, что конкурс уже набрал авторитет и ему необходимо завоевывать пространство: "У "Тюменской марки" большие возможности: юг Тюменской области, северные округа, жители которых знают и любят продукцию наших товаропроизводителей".

Организаторами конкурса выступил администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Генеральный партнер - аквапарк "ЛетоЛето".

Список победителей и призеров:

Номинация "Промышленное производство"

1. Алёна Будылдина - компания "Умничка"

2. Николай Лыжин - "Горыныч Пласт"

3. "Хлебокомбинат "Абсолют"

Номинация "Строительство"

1. ООО "Геокад"

2. ООО "СК "Звезда"

3. ООО"СибТопПром" (NEOКомпозит)

Номинация "Образование"

1. Ольга Хакова - Школа интеллектуального развития "Мистер Брейн"

2. ООО "Вита" - Лаборатория знаний ASTRA

3. ООО "Школа иностранных языков "Альбион"

Номинация "Услуги для населения"

1. Группа компаний "Сладкий сон"

2. Олеся Левашова - Меховое ателье Олеси Левашовой

3. Виктория Габышева - Центр детской нейропсихологии "Neyrotori"

Номинация "Гостеприимство"

1. "Академия путешествий"

2. "Мир напитков" - ресторан домашней кухни "Грузинка"

3. "Ассорти ресторантс" - ресторан паназиатской кухни "Чина"

Номинация "Торговля"

1.ООО "Чистое Небо"

2. Комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка"

3. ООО "Монолит"

Номинация "Досуг и красота""

1. ООО "Грация" - сеть салонов Grazialle

2. ООО "Антей" - атлетический клуб "Антей"

3. Городской парк культуры и отдыха

Номинация "Молодежное предпринимательство"

1. Александр Беломоин - студия индивидуального пошива "EMPIRE"

2. ООО "Тести Ленд" - кафе быстрого питания OMYDOG

3. Александра Суслина - Saint-Tropez beauty laboratory

Номинация "Бизнес для бизнеса"

1. ООО "Умные Системы Контроля"

2. ООО "Региональный Центр информационно-образовательных технологий"

3. ООО "Бюрократ"

Номинация "Транспорт и ремонт"

1. ООО "СНГК МОТОР-СЕРВИС"

2. ООО "Виктория"

3. ООО "Моторс"

Коротко о том, как проходил сам конкурс:

Фото и информация предоставлены пресс-службой ТПП ТО