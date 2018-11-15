Прогноз позитивный: "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный. На 01.10.2018 банк занимает 58-е место по активам и 62-е место по величине капитала в рэнкингах "Эксперт РА".

В качестве ключевых факторов, влияющих на рейтинг, аналитики "Эксперт РА" выделяют сильные позиции банка в домашнем регионе как крупнейшего банка Тюменской области, умеренно широкую сеть подразделений (80 подразделений в 5 федеральных округах РФ), высокие значения нормативов достаточности собственного капитала (на 01.10.2018 Н1.0=14,8%; Н1.1=11,3%; Н1.2=11,3%; Н1.4=9,8%), а также высокие показатели эффективности деятельности (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 12%; NIM – 5,4%), что позволяет Запсибкомбанку ежегодно выплачивать дивиденды и позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность. Также аналитики отмечают качество активов, запас балансовой ликвидности (на 01.10.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 25%), позитивно оценивают наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг составляет около 20% привлеченных средств на 01.10.2018). Оказало влияние на рейтинг и качество корпоративного управления: в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.

В течение 2019-2021 гг. Запсибкомбанк планирует увеличить долю на рынке Тюменской области в сфере кредитования юридических лиц в 1,5 раза, в сфере привлечения средств корпоративных клиентов – не менее чем на 15%, что, по мнению экспертов, будет способствовать повышению диверсификации бизнеса банка.

Улучшение прогноза по рейтингу также связывают с ожидаемой до конца 2018 года сделкой с банком ВТБ, что, по мнению агентства, поспособствует укреплению конкурентных позиций в среднесрочной перспективе.