Запсибкомбанк: в новый год без "старых" кредитов

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке есть решение! Если вы исправно платили по своим обязательствам по кредитам, то у вас есть прекрасная возможность уменьшить свои расходы по кредитам, оформленным в других банках, и снизить нагрузку на свой бюджет, тем более что рефинансировать кредиты других банков в Запсибкомбанке – просто:

вы можете "перевести" до 5 любых кредитов другого банка в Запсибкомбанк;

ставка от 11,7% годовых в зависимости от суммы "переводимого" кредита;

если вы получаете заработную плату на карту Запсибкомбанка, то у вас есть возможность изменить условия по кредиту, переведя его в Запсибкомбанк даже на следующий день после его оформления в другом банке.

"Процедура рефинансирования не такая уж и сложная, как многим кажется, и мало чем отличается от процедуры, которую заемщик проходит для оформления нового кредита. Своим зарплатным клиентам, у которых есть кредит в другом банке, мы советуем сразу же обращаться в Запсибкомбанк за рефинансированием. До 31 декабря 2018 года по кредитам на рефинансирование, в том числе при оформлении кредита на рефинансирование и дополнительную сумму на потребительские цели, действует акция. Изменяйте условия по своим кредитам, а полученную экономию тратьте на новогодние подарки и создание настроения у близких", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить заявку можно любым удобным для вас способом: в ближайшем отделении Запсибкомбанка или на сайте Запсибкомбанка.