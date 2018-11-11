В Тюменской области льготники получают социальную поддержку в сфере газификации

Около 2,5 тыс. жителей Тюменской области льготной категории получат социальную поддержку в виде частичного возмещения расходов на оплату газификации жилья на общую сумму более 90 млн рублей. В 2017 году этим правом воспользовались около 1,5 тыс. человек.

На помощь могут рассчитывать малообеспеченные жители сельских поселений. Размер социальной поддержки составляет 40 тыс. рублей. Тем, кто уже выполнил газификацию жилья за свой счет, предоставляется возможность компенсировать затраты, пишет ИА "Тюменская линия".

В рамках действующего бюджета в 2019 и 2020 годах на социальную поддержку граждан в сфере газификации планируется выделить еще более 142 млн рублей.

За период с 2014 по 2017 год в Тюменской области построено более 900 км газораспределительных сетей. Свыше 17,5 тыс. домовладений получили возможность использовать природный газ, доля газифицированных домохозяйств в регионе составила 84,9%.