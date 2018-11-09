В Сбербанк можно бесплатно позвонить через мобильное приложение

15:01 09 ноября 2018
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Фото - pixabay.com

В приложении Сбербанк Онлайн для Android появилась функция "Интернет-звонок", позволяющая связываться с контакт-центром Сбербанка по голосовой связи через интернет. На iOS аналогичная функция появилась в июне 2018 года.

Как сообщает пресс-служба банка, при подключении к интернету через Wi-Fi вызов для клиента становится полностью бесплатным из любой точки мира и возможен даже при отрицательном балансе счета мобильного телефона. В случае подключения через сотовую сеть приложение будет использовать интернет-трафик, оплачиваемый в соответствии с тарифом мобильного оператора.

Новый сервис особенно актуален для людей, путешествующих вне домашнего региона или за пределами России, а также клиентов Сбербанка, которые часто бывают в командировках, проживают за рубежом или пользуются тарифами с достаточным лимитом интернет-трафика.

Руководитель дивизиона "Забота о клиентах" Розничного блока Сбербанка Елена Серова:

Функция связи через интернет призвана помочь клиентам банка в те моменты, когда обычный звонок в контакт-центр либо невозможен, в силу отсутствия покрытия сотовой сети, либо слишком дорог из-за роуминга. До конца года мы внедрим ряд сервисов, которые сделают наше приложение еще более удобным для коммуникаций с банком.

Теги: банки , Интернет , мобильное приложение , мобильный банкинг , Сбербанк
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