Покупаем тюменское - в Шанхае

Фото предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Участники Первой китайской международной выставки импортных товаров (CIIE-2018) в Шанхае могут продегустировать продукты питания, произведенные в Тюменской области компаниями "Юнигрейн", "Очаково", "Бенат", "Долматово", "Слада", "Тюмень Экопродукт", "Ишимский хлебокомбинат".

Китайские партнеры уже оценили качество тюменских продуктов питания и выразили интерес в закупке и их продаже в КНР. "Зарубежные гости заявили, что им интересна натуральная импортная продукция, с новыми вкусами, которая очень востребована в стране. Способствовать продвижению тюменских товаров будет открытие постоянной экспозиции Тюменской области в Шанхае", - подчеркнула директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты региона Ольга Воллерт.

В Шанхае работает представительная делегация Тюменской области во главе с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Леонидом Остроумовым. Тюменцы проводят индивидуальные встречи с потенциальными китайскими контрагентами, с руководством и резидентами бизнес-инкубатора ПуЭ, который создан полтора года назад для работы исключительно с российскими компаниями, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Решение о проведении Первой китайской международной выставки импортных товаров (CIIE-2018) озвучил в мае 2017 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на форуме "Один пояс, Один путь" в Пекине. Общая площадь выставки составляет 240 тысяч кв. м, в ней участвуют свыше тысячи компаний из 130 стран мира и около 150 тысяч профессиональных покупателей.