В Тюменской области директор фирмы скрыл от налоговой 18 млн рублей

16:30 06 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере подозревается директор коммерческой фирмы в Ялуторовске. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, директор ООО "Арагацстрой" вносил в налоговые декларации за 2015–2016 годы заведомо ложные сведения по налогу на прибыль. В результате он уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 18 млн рублей.

"По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в настоящее время изучаются следователем", — сообщили в СУ СК по Тюменской области. 

Теги: налоги , уголовное дело
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