В Тюменской области директор фирмы скрыл от налоговой 18 млн рублей

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере подозревается директор коммерческой фирмы в Ялуторовске. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, директор ООО "Арагацстрой" вносил в налоговые декларации за 2015–2016 годы заведомо ложные сведения по налогу на прибыль. В результате он уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 18 млн рублей.

"По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в настоящее время изучаются следователем", — сообщили в СУ СК по Тюменской области.