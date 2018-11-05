"Тюменский бройлер" будет производить больше полуфабрикатов

12:36 05 ноября 2018
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pixabay.com

Новая производственная линия для увеличения выпуска кулинарной продукции появится на птицефабрике "ПРОДО  Тюменский бройлер" в рамках модернизации предприятия, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы видим, что спрос на полуфабрикаты растет с каждым годом, поэтому мы все больше будем заниматься переработкой. В частности, это касается котлет. Покупатели уже оценили преимущества  приготовления этих полуфабрикатов и их вкусовые качества, так что будем работать над совершенствованием всех процессов связанных с производством этого вида продукции", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

В ближайшее время "Тюменский бройлер" намерен приобрести современную автоматическую линию для производства котлет.

"Это позволит нам выпускать котлеты с начинкой и увеличить объемы продаж в 2-3раза. В следующем году в планах продать более одной тысячи тонн этого вида продукции", - говорит Оксана Величко.

Теги: Тюменский бройлер
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