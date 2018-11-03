Тюменские овощи отправляют на экспорт в Среднюю Азию

Тюменская агрофирма КРиММ ежедневно отгружает до 400 тонн картофеля и овощей. Часть этой продукции отправляется в страны Средней Азии, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора предприятия Геннадия Рязанова, одним из получателей тюменских овощей стал Узбекистан. Туда пока поставляется три тысячи тонн картофеля.

"С Узбекистаном есть возможность наладить полноценное сотрудничество. Во время поездки в эту страну делегации Тюменской области во главе с губернатором, мы предложили нашим торговым партнерам закупать криммовский семенной картофель, и выращивать его у себя", - рассказал он.

Таким образом, можно наладить поставки свежей продукции к нам уже в мае или даже раньше. Именно тогда наблюдается определенный дефицит и Тюменская область принимает картофель, в том числе из дальнего зарубежья. Чтобы развивать сотрудничество дальше, стороны договорились улучшить логистику поставок.