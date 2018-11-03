Французская бизнес-делегация посетила Тюменскую область

09:46 03 ноября 2018
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pixabay.com

Деловая миссия Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) во главе с ее генеральным директором Павлом Шинским в первые дни ноября посетила тюменские предприятия и встретилась с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В состав делегации вошли представители компаний "Decathlon", занимающейся разработкой, производством и торговлей спортивными товарами; известной оборудованием электротехнического назначения "Legrand"; "Orange" - одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов;  признанной в сфере разработки и производства инновационных лекарственных препаратов "Sanofi"; оказывающей полный комплекс услуг для проектов в энергетической отрасли группы "TechnipFMC" и других, не менее значительных производственных структур.

Ввиду разных деловых интересов гости работали по разным программам. Одни из них посетили Антипинский нефтеперерабатывающий завод в то время, как их коллеги по делегации побывали на металлургическом заводе "Электросталь Тюмени".

Представителей "Sanofi" заинтересовал "Медицинский город", в котором прошла встреча с руководством регионального департамента здравоохранения и специалистами медцентра. А в "Деловом доме "Петр Столыпин" состоялся ряд двусторонних встреч с руководителями тюменских предприятий, научных организаций.

Теги: бизнес , Франция , экономика
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