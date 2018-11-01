Тюменцам напоминают: имущественные налоги нужно уплатить до 3 декабря

УФНС России по Тюменской области сообщает, что до окончания кампании по уплате имущественных налогов остался месяц. Не позднее 3 декабря налогоплательщикам – жителям Тюменской области необходимо исполнить обязанность и произвести оплату по налогам на землю, имущество и транспорт в отношении принадлежащих им объектов, находящихся на территории РФ.

Всего налогоплательщикам региона направлено свыше 600 тысяч сводных налоговых уведомлений (СНУ) на уплату имущественных налогов. Владельцы "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получили уведомления в самом кабинете, остальные тюменцы, пока не зарегистрированные на сайте ФНС России, заказной корреспонденцией по почте.

Для физических лиц сегодня предусмотрено несколько способов, которыми можно воспользоваться для уплаты начислений, среди них:

— "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";

— банкомат или система онлайн-банка. На основании 20-значного набора цифр, указанных в квитанции к налоговому уведомлению (поле "индекс документа"), или по нанесенному QR-коду при помощи телефона налоги можно уплатить за считанные минуты;

— отделения банка. Распечатав сформированную квитанцию в сервисах "Заплати налоги" в личном кабинете или получив СНУ заказной корреспонденцией по почте, тюменцы могут обратиться в отделение банка для исполнения обязанности по уплате налогов;

— интернет-сервис "Заплати налоги" (если налогоплательщику известна исчисленная сумма).