В Тюмени обсудят перспективы развития региональных торговых сетей

Фото предоставлено организаторами конференции

Первая в Тюмени конференция "Региональный магазин. Точки роста 2019" пройдет 13 ноября. Пять спикеров-практиков, знающих проблемы регионального бизнеса не понаслышке, за 5 часов поделятся со слушателями своим опытом.

По завершении участники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения, поиска и стимулирования персонала, работы с целевой аудиторией, выбора успешной системы лояльности и построения системного, управляемого бизнеса. Организаторы приглашают к участию предпринимателей-собственников магазинов одежды и обуви. О причинах проведения такой конференции рассказала один из организаторов конференции, директор ритейл-агентства "Аксиома Бизнеса" Надежда Варлачева.

"На одном крупном форуме в Москве, посвященному развитию розничного рынка, от участников форума я услышала грустную и страшную фразу о том, что региональная розница сейчас находится в фазе "дожития". Неприятное слово. Но ведь и не поспоришь. С одной стороны, давят федеральные игроки. У них стандарты, бюджеты, бренды, продвижение. С другой стороны, многие представители нашей региональной розницы действительно не отслеживают глобальные изменения, потому как сначала их поглотила операционка, а потом снежным комом прилипло непонимание происходящих изменений. Однако сегодня я могу сказать, что новые тренды очевидны всем и уже вовсю диктуют правила рынку. Предприниматель, оставляющий свой бизнес без изменений, обрекает его на дожитие. А для тюменских предпринимателей, кто готов держать руку на пульсе, мы и организовываем в Тюмени retail-конференцию "Региональный магазин. Точки роста 2019", - поделилась Надежда Варлачева.

Вопросов у предпринимателей из сферы ритейла очень много. Один из самых популярных, обращённых к маркетинговым агентствам: "Что привлекательнее - скидки или бонусы? Как построить эффективную систему лояльности, но при этом не прогореть?" В докладе Надежды Варлачевой можно будет получить на них ответы.

Также предпринимателей ждёт net-working сессия, обмен полезными контактами и розыгрыш сертификатов от партнёра конференции - Стоматологии "Доктор Альбус".

С темами докладов остальных спикеров и общей программой конференции можно ознакомиться: на сайте merchanday.ru.