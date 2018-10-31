В Тюменской области могут начать производство продуктов для арктических регионов

17:29 30 октября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Концепцию создания здоровьесберегающей пищевой индустрии мирового уровня в Тюменском регионе обсудят 1 ноября на круглом столе "Продовольственная безопасность и здоровьесберегающие технологии в условиях Сибири и Арктики". Представители органов региональной власти, бизнеса, руководители и крупные ученые российских вузов и научных организаций планируют оценить перспективы разработки, производства, сбыта и экспорта специализированных продуктов питания из местного сырья в условиях Сибири и Арктики. 

На встрече также будет рассмотрена концепция проекта "Тюменский регион – производитель здоровьесберегающих продуктов питания в рамках глобального проекта ArcticFood" и вопросы формирования механизмов кооперации по созданию сырьевой базы. 

Как отмечают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в рамках программы развития опорного университета в ТИУ не первый год работают над созданием функциональных и специализированных продуктов питания мирового уровня для жителей арктических регионов. Для их выхода на серийное производство в Тюменской области необходимо создавать новые условия.

Теги: Арктика , продукты , ТИУ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2018