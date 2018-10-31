В Тюменской области могут начать производство продуктов для арктических регионов

Концепцию создания здоровьесберегающей пищевой индустрии мирового уровня в Тюменском регионе обсудят 1 ноября на круглом столе "Продовольственная безопасность и здоровьесберегающие технологии в условиях Сибири и Арктики". Представители органов региональной власти, бизнеса, руководители и крупные ученые российских вузов и научных организаций планируют оценить перспективы разработки, производства, сбыта и экспорта специализированных продуктов питания из местного сырья в условиях Сибири и Арктики.

На встрече также будет рассмотрена концепция проекта "Тюменский регион – производитель здоровьесберегающих продуктов питания в рамках глобального проекта ArcticFood" и вопросы формирования механизмов кооперации по созданию сырьевой базы.

Как отмечают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в рамках программы развития опорного университета в ТИУ не первый год работают над созданием функциональных и специализированных продуктов питания мирового уровня для жителей арктических регионов. Для их выхода на серийное производство в Тюменской области необходимо создавать новые условия.