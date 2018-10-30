Кредитная линия – как кредит, только лучше

Запсибкомбанк

Нужны деньги? Можно оформить привычный потребительский кредит, а можно лучше – потребительскую кредитную линию от Запсибкомбанка. Сегодня, пожалуй, это самое выгодное предложение из всех кредитов на потребительские нужды в банке.

Кроме преимуществ кредитной линии, таких как:

возобновляемый кредитный лимит – деньги у вас под рукой без походов в банк для оформления нового кредита, если понадобилась крупная сумма;

экономия на процентах в сравнении с обычным кредитом, если лимит линии тратится частями;

ставка – от 12,5% годовых.

Вас ждет "Комплимент от Запсибкомбанка". Именно так называется новая акция, которая позволит вам возвращать часть потраченных средств при оплате покупок кредитной линией бонусами и тратить их на приятные мелочи.

Акция "Комплимент от Запсибкомбанка" стартовала 1 октября 2018 года.

Как принять участие в акции:

Оформить потребительскую кредитную линию или иметь действующий договор по данному виду кредита.

Подключить Программу лояльности "Бонусы" к кредитной линии в период акции.

Совершить хотя бы одну покупку с использованием кредитной линии в период акции.

Ваши преимущества очевидны: во-первых, подключив программу "Бонусы" к кредитной линии, вы сможете возвращать часть потраченных средств на покупки; во-вторых, мы зачислим вам на счет дополнительно 300 Бонусов, которые вы также сможете потратить.

"Как открыть вклад, который принесет доход, пожалуй, известно многим, а как оформить кредит, который бы "работал" на вас, знает не каждый. Но мы решили эту задачу, и акция "Комплимент от Запсибкомбанка" тому подтверждение. Если еще сомневаетесь, какой кредит оформить, оформите кредитную линию от Запсибкомбанка и начните пользоваться всеми ее преимуществами, ну и, конечно же, участвуйте в акции. Если вы уже пользуетесь кредитной линией, не забудьте подключить к ней программу "Бонусы" – и вы также будете в акции, а значит, в плюсе. Оформить заявку на кредитную линию можно в любом офисе банка, а также на сайте ", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".