В Запсибкомбанке ставки по вкладам выросли до 7,2% годовых

Запсибкомбанк

Банковский вклад был и остается самым простым способом сохранить и приумножить денежные средства. С 23 октября в Запсибкомбанке стартовали новые ставки по вкладам – до 7,2% годовых. Вместе с отличными ставками условия вкладов в банке предусматривают возможность и снятия, и пополнения.

На что стоит обращать внимание при открытии вклада?

– На возможность пополнения, снятия, минимальную сумму вклада, возможность управлять вкладом без посещения офиса банка.

– Если есть уверенность, что деньги не понадобятся долгое время, нет потребности в пополнении вклада, то логично обращать внимание на ставку по вкладу и возможность капитализации процентов.

Например, в Запсибкомбанке вы можете выбрать вклад под любые ваши цели.

Хотите получить максимальный доход – открывайте "Я надежен".

Хотите получать процент на остаток временно свободных средств и снимать деньги без потери процентов в любой момент – откройте "Я успешен".

Поучаствовать в розыгрыше миллиона в акции "Мечты на миллион" можно при открытии любого из этих вкладов, а также "Мультивалютный" или новый сезонный вклад "Семейные традиции".

Вклады в Запсибкомбанке открываются с минимальной суммой 1 000 рублей, для пенсионеров и того меньше – 1 рубль. В личном кабинете Интернет-Банка Запсибкомбанка вы можете управлять своим вкладом (открывать, пополнять, снимать и закрывать вклад) в режиме 24/7.

"Помимо привлекательной ставки, мы проводим акции с розыгрышем крупных призов и денежных сумм, ведь это всегда приятный бонус для клиента. Вот и сейчас стартовала новая акция с говорящим названием "Мечты на миллион". В акции может принять участие любой клиент, который откроет вклад в Запсибкомбанке и сохранит на дату розыгрыша на вкладе 100 000 рублей. Первый розыгрыш состоится в декабре. Верьте в свою удачу, доверяйте своему банку сбережения и участвуйте в акциях, ведь выиграть реально!" – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.