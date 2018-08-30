Александр Моор обсудил с вице-премьером развитие тюменского аэропорта

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Модернизация аэропорта Рощино и планы развития воздушной гавани Тюменской области стали ключевыми темами рабочей встречи заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова и врио главы Тюменской области Александра Моора.

Как рассказал Александр Моор, после реконструкции аэропорта пассажиропоток растет, расширяется маршрутная сеть, активно развиваются направления, связывающие Тюмень с городами Югры и Ямала. Следующая стратегически важная задача - реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). Врио губернатора поинтересовался возможностью включения этого объекта на условиях софинансирования в федеральные программы развития региональных аэропортов.

Реконструкция ВПП-1 позволит увеличить пропускную способность всего аэродрома на 25%, снять существующие ограничения по максимальной взлетной массе воздушных судов, уменьшить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях, отмечается на портале регионального правительства.

Помимо развития транспортной инфраструктуры, речь на встрече шла о социально-экономическом положении региона, увеличении инвестиций в него, развитии сельского хозяйства и положительных демографических показателях.