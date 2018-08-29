В Тобольске побывала делегация российского правительства

Тобольскую площадку СИБУРа в рамках рабочего визита посетили заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, другие уполномоченные Правительства РФ, Правительства Тюменской области и администрации Тобольска.
Гости ознакомились с ходом строительства "ЗапСибНефтехима", который станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. На комплексе будут использовать новейшие технологии в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.
"Строительство крупного и сложного объекта, каким является "ЗапСибНефтехим", основано на эффективной адаптации лучших мировых практик проектного управления и цифрового проектирования. Регуляторные барьеры, производящие "бумажную архаику", должны быть в кратчайшие сроки устранены", - заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов.
Гостям рассказали о первой волне цифровой трансформации СИБУРа и продемонстрировали три пилотных проекта, которые внедряются на Тобольской площадке.
К примеру, очки дополненной реальности дают возможность в течение нескольких часов, учитывая все согласования, получить консультацию эксперта, соответственно, сокращается время ремонта.
Приложение для мобильных обходов оборудования позволит оперативно собирать данные об оборудовании вблизи установок, а также в любое время покажет инструктаж по технике безопасности.
Электронные наряды-допуски избавят от кипы бумажной документации и долгого процесса согласования.
Кроме того, на производстве реализуется предиктивная аналитика на производстве бутадиена и полимерном производстве, которая сокращает внеплановые остановки оборудования, так как реагирует на возможные проблемы до того, как они произошли.
Проекты реализуются в рамках масштабной цифровой трансформации СИБУРа, которая обеспечит компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов и использованию последних достижений четвертой промышленной революции.
Цифровая трансформация осуществляется по трём направлениям – продвинутая аналитика (использование больших данных для принятия решений), цифровизация процессов (упрощения с использованием приложений, мобильных устройств) и индустрия 4.0 (внедрение роботов и гаджетов в производственные процессы).
В СИБУРе уже применяются инструменты BigData для максимизации производительности установок и повышения качества продукции, мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, видеоаналитика, роботы, дроны и другие цифровые продукты.
Врио губернатора Александр Моор:
"Цифровые технологии – уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Eдиные информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта и т.д. Цифровые технологии проникают во все сферы. Наши флагманы, такие как "СИБУР", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", тоже делают заметные шаги в направлении цифровизации. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора, или совсем избегать их".
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