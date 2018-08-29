В Тобольске побывала делегация российского правительства

Тобольскую площадку СИБУРа в рамках рабочего визита посетили заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, другие уполномоченные Правительства РФ, Правительства Тюменской области и администрации Тобольска.

Гости ознакомились с ходом строительства "ЗапСибНефтехима", который станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. На комплексе будут использовать новейшие технологии в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

"Строительство крупного и сложного объекта, каким является "ЗапСибНефтехим", основано на эффективной адаптации лучших мировых практик проектного управления и цифрового проектирования. Регуляторные барьеры, производящие "бумажную архаику", должны быть в кратчайшие сроки устранены", - заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов.

Гостям рассказали о первой волне цифровой трансформации СИБУРа и продемонстрировали три пилотных проекта, которые внедряются на Тобольской площадке.

К примеру, очки дополненной реальности дают возможность в течение нескольких часов, учитывая все согласования, получить консультацию эксперта, соответственно, сокращается время ремонта.

Приложение для мобильных обходов оборудования позволит оперативно собирать данные об оборудовании вблизи установок, а также в любое время покажет инструктаж по технике безопасности.

Электронные наряды-допуски избавят от кипы бумажной документации и долгого процесса согласования.

Кроме того, на производстве реализуется предиктивная аналитика на производстве бутадиена и полимерном производстве, которая сокращает внеплановые остановки оборудования, так как реагирует на возможные проблемы до того, как они произошли.

Проекты реализуются в рамках масштабной цифровой трансформации СИБУРа, которая обеспечит компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов и использованию последних достижений четвертой промышленной революции.

Цифровая трансформация осуществляется по трём направлениям – продвинутая аналитика (использование больших данных для принятия решений), цифровизация процессов (упрощения с использованием приложений, мобильных устройств) и индустрия 4.0 (внедрение роботов и гаджетов в производственные процессы).

В СИБУРе уже применяются инструменты BigData для максимизации производительности установок и повышения качества продукции, мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, видеоаналитика, роботы, дроны и другие цифровые продукты.

Врио губернатора Александр Моор: