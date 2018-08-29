Андрей Пантелеев: "Тюменская марка" - это серьезный бренд

Конкурс "Тюменская марка" за свою многолетнюю историю стал не просто соревнованием предприятий, а брендом. "Тюменскую марку" каждый из жителей региона несет в себе и готов "держать марку" в любой деятельности, считает директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Приглашаем жителей региона участвовать в конкурсе "Тюменская марка", чтобы попробовать себя в роли "народного эксперта", оценить тюменские предприятия, товары и услуги. Это уникальная возможность побывать на производстве, увидеть воочию, как создаются местные продукты, а в октябре – подвести итоги", - отметил Андрей Пантелеев.

Руководитель департамента также пожелал предприятиям, которые будут подавать заявки на конкурс, быть готовыми к строгости "народных экспертов". Эта работа проводится для того, чтобы создавать качественный продукт – гордость региона. "Участвуйте, побеждайте", - резюмировал Андрей Пантелеев в своем видеообращении.

Напомним, регистрация на конкурс "Тюменская марка-2018" стартовала 10 августа. Она продлится до 7 сентября. Выставка пройдет 26–27 октября в спорткомплексе "Центральный". Бизнес и жителей города на "Тюменскую марку" уже пригласили врио губернатора региона Александр Моор, спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов и врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Справка. "Тюменская марка" – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.