Почта упростила порядок отправки посылок

В тюменских отделениях почтовой связи действует упрощенный порядок отправки посылок.

Чтобы отправить посылку быстрее, отправитель на сайте Почты России в разделе "Посылки" заполняет специальную форму.

После этого система формирует необходимые документы и почтовые бланки, присваивает трек-номер и штрих-код, которые отправитель сообщает оператору почтового отделения. Кстати, если есть возможность, клиент может сам распечатать с сайта адресный бланк и наклеить на посылку.

Оператор считывает всю информацию об отправлении по трек-номеру, сверяет данные посылки и производит расчет с клиентом.

"Процесс оформления посылок занимает не более 30 секунд, и время на посещение почтового отделения сокращается в разы. В данный момент новым сервисом активно пользуются наши постоянные клиенты, которые следят за техническими новинками почты. Сервис прост в использовании и доступен для всех, у кого есть интернет и мобильный телефон", — рассказала заместитель директора Тюменского филиала Почты России Оксана Гудзь.