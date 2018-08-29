Александр Моор пригласил предпринимателей на международный форум в Тюмень

Видеоприглашение для начинающих и уже действующих предпринимателей на форум "Слет успешных предпринимателей" появилось на официальной странице "ВКонтакте" врио губернатора Тюменской области Александра Моора 27 августа.

"СУП ― это прекрасная возможность приобрести новые знакомства и обменяться опытом. Я уверен, что Слет успешных предпринимателей будет одинаково полезен и для активной молодежи, которая мечтает завести свое дело, и для тех, кто уже занимается предпринимательством", - отметил Моор и пожелал участникам СУПа-2018 продуктивной работы, успехов в жизни и в своем деле.

Международный форум "Слет успешных предпринимателей" пройдет с 14 по 16 сентября в Тюмени в загородном центре "Олимпийская ребячка". По словам организаторов, девиз форума в этом году ― знания, ресурсы и связи. Участников ждут три дня за городом в окружении успешных российских предпринимателей, выступления топовых спикеров и возможность лично пообщаться с ними, несколько тематических площадок, менторская гостиная, лучшая бизнес-игра "Завод", фестиваль правды True Story Fest, а также шанс получить финансирование для развития своего бизнес-проекта на "Ярмарке инвестиций" и многое другое.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума. Подробности о спикерах и программе можно узнать здесь.

Организаторами форума выступают Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Генеральный партнер ― ПАО "Промсвязьбанк".