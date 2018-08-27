На тюменском рынке провели шоу лучших поваров

Более тысячи тюменцев в субботу, 25 августа, на рынке "Михайловский" могла наблюдать за двухчасовым шоу "Калейдоскоп вкуса", который проходил в рамках конкурса "Тюменская марка 2018".

Десять шеф-поваров лучших ресторанов Тюмени готовили блюда различных кухонь мира: русской, французской, итальянской, испанской, грузинской, узбекской, вьетнамской и других. После готовности блюд, тюменцы смогли оценить их вкус и узнать секреты приготовления, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Гвоздем программы стало выступление квартета "Поющие повара", который высококлассно исполнил не только известные арии из итальянских опер и оперетт, но и мировые хиты популярной музыки.

Внимание зрителей было приковано к концертной площадке, где готовились изысканные блюда разных народов мира.

"Мы хотим не только устроить праздник для жителей и гостей города, но и показать, что из качественных тюменских продуктов, которые мы предлагаем на рынке "Михайловский", можно приготовить блюда от шеф-поваров ресторанов. Сегодня все отмечают, что тюменская продукция придает каждому рецепту свежесть, яркость и неповторимый вкус", - отметила директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева.

Со сцены тюменцев поприветствовали организаторы конкурса "Тюменская марка 2018". Председатель комитета содействия развитию предпринимательства департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Наталья Попова отметила, что сегодня среди участников кулинарного шоу есть номинанты конкурса "Тюменская марка" прошлых лет: "Очень приятно видеть среди присутствующих тех, кто уже внес свое имя в историю конкурса".

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина добавила, что регистрация участников конкурса и "народных экспертов" продлится до 7 сентября: "Приглашаем всех вступить в нашу команду и сделать конкурс поистине народным, когда все жители Тюмени выбирают товаропроизводителей, выпускающих качественную, конкурентоспособную продукцию, достойную носить звание "тюменская марка".