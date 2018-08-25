Эксперты рассказали о тенденциях рынка недвижимости в Тюмени

Эксперты в сфере недвижимости стали участниками очередного эфира студенческого проекта "Talk – разговоры с толком". Они ответили на вопрос, готова ли Тюмень принять несколько тысяч студентов очных отделений.

Надежда Семёнова и Роман Коваленко рассказали про услуги ипотечных брокеров и риелторов, а также объяснили разницу между покупкой жилья самостоятельно и с помощью компетентных специалистов.

Специалист по недвижимости Артём Нарубень выделил самые застраиваемые районы и объяснил, как распределяется недвижимость разных классов по городу. Он также обозначил ценовой диапазон на квадратный метр жилья в Тюмени по последним данным.

"Тюменский рынок жилья сейчас достаточно динамичный и активно развивается в последние 5 лет. По сравнению со вторичным, рынок новостроек лидирует. Людей привлекает в них цена, комфорт, коммуникации, эстетика. Такие квартиры выбирают молодые люди, семьи. Тенденция совпадает с российской в этом плане. Самые популярные районы – это район Мыса, Тюменская слобода, Восточный микрорайон. Сейчас это масштабные колоссальные стройки с хорошими новостройками", – поделился Артём Нарубень.

Специалист по недвижимости Иван Пименов рассказал о вторичном рынке жилья в Тюмени. Он обратил внимание на нюансы при оформлении договора, пишет "Мой портал".

Кроме того, чтобы учесть интересы не только студентов-очников, но и студентов заочных отделений из других городов, в программе представили обзор тюменских хостелов.