ТОП-10 лучших провайдеров Интернета и телевидения ХМАО-Югры

Составлен ТОП-10 лучших провайдеров Интернета и телевидения ХМАО-Югры. Безусловным лидером по охвату территории стал Ростелеком, услуги которого представлены во всех городах региона. А наименьшая стоимость ежемесячного платежа оказалась у компании МТС.

Для формирования рейтинга "ТОП-10 лучших провайдеров ХМАО-Югры" были отправлены запросы в штаб-квартиры компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги на территории региона, официальные письменные запросы на предоставление данных для детального анализа, пишет журнал TMN.

Одни провайдеры отреагировали быстро, к другим – пришлось обращаться даже более трех раз. Абсолютную "закрытость" продемонстрировала АО "Компания ТрансТелеКом", а компании "Прайд" и "Электронный Юганск" наотрез отказались предоставлять данные. В этом случае были использованы исключительно открытые источники информации, а также косвенные сведения. Провайдеры "Данцер" и "Окей Интернет" согласились помочь исключительно устно, благодаря открытости сотрудников, но не руководства.

Каждого участник был проанализирован по 8 ключевым характеристикам:

— количество городов, доступных для подключения услуги;

— заявленная скорость Интернета;

— параметры подключения;

— возможности дистанционного обслуживания;

— наличие программ лояльности;

— параметры работы технической поддержки;

— дополнительные возможности;

— количество телеканалов в стандартном пакете.

Для оценки использовался метод начисления баллов от 1 до 10. На финальном этапе исследования суммировали баллы и установили, предложения каких компаний являются лучшими на сегодняшний день.

Безусловным лидером по охвату территории стал Ростелеком, услуги которого представлены во всех городах региона.

Оценка параметра "Заявленная скорость" показала, что ведущие позиции по этому критерию принадлежат местным компаниям, которые уже сегодня предлагают интернет на скорости 1Гбит/с – Окей Интернет, Метросеть, Прайд, Данцер и Теле Плюс.

Однако если подключить абонента к сети Интернет и цифровому телевидению почти все провайдеры обещают бесплатно, то с вопросом необходимого оборудования не все так гладко. Анализ блока "Параметры подключения" продемонстрировал, что это зависит не только от провайдера, но и от технической возможности самих абонентов. Необходимость покупки, аренды или рассрочки роутера и приставки для цифрового телевидения пытались оценить максимально беспристрастно с точки зрения комфорта для среднестатистического потребителя. Наиболее интересным оказалось предложение провайдера Метросеть, который не кодирует ТВ-сигнал, и при наличии у абонента современного телевизора и роутера необходимость установки дополнительного оборудования отпадает.

Для оценки тарифных предложений компаний-провайдеров была выбрана стоимость ежемесячного платежа за пакет домашнего Интернета и телевидения при следующих параметрах:

— интернет на максимальной скорости;

— телевидение на два телевизора;

— аренда дополнительного оборудования, если это необходимо;

— скидки и акции не учитываются.

Наименьшая стоимость ежемесячного платежа оказалась у компании МТС.

Большинство провайдеров предлагают подключение в максимально короткие сроки, у некоторых этот параметр увеличен в силу специфики бизнеса.

Наиболее гибкими в аспекте "Возможности дистанционного обслуживания" посчитали компании, которые могут обеспечивать полное обслуживание абонента дистанционно, вплоть до расторжения договора. На сегодняшний день это реализовано только командой провайдера Метросеть.

Показательным аспектом оценки провайдеров стало наличие программ лояльности. Поставщики услуг домашнего Интернета и телевидения имели возможность наравне с абонентами оценить реальный положительный эффект от их использования. Согласитесь, очень приятно получить месяц бесплатного Интернета за услугу, не требующую от клиента особых усилий. Или же возврат некоторой суммы на баланс мобильного телефона, как это делает компания МТС.

Анализ блока "Параметры технической поддержки" показал, что не все провайдеры согласны работать 24 часа. Например, абоненты компании "Теле Плюс" могут воспользоваться помощью технического специалиста только до 23 часов.

Большинство компаний-провайдеров предоставляют абоненту широкий выбор способов обращения в техподдержку, но, как показывает практика, они не всегда эффективны. Этот аспект лучше всего характеризуют отзывы реальных абонентов.

Абсолютное большинство опрошенных клиентов по понятным причинам выделяют небольшие компании, до которых быстрее дозвониться и получить квалифицированную помощь, нежели ожидать ответа на горячей линии крупных операторов.

По словам начальника отдела IT филиала ведущего банка ХМАО-Югры, расположенного в городе Нефтеюганске, "работать с местными провайдерами в разы комфортнее: техническая поддержка у федеральных (МТС, Ростелеком) и местных провайдеров (Электронный Юганск) работает по-разному: ожидание на горячей линии просто раздражает".

Многие компании берут ориентир на устранение неисправностей в минимальные сроки. Но не у всех это получается.

Например, компании "Netbynet", "Компания ТрансТелеКом" и "Ростелеком" обещают устранить причину неполадки в срок до 3-х рабочих дней.

Лучшими в блоке "Дополнительные возможности" стали провайдеры МТС и Ростелеком, предлагающие функцию "родительского контроля" бесплатно вместе с приставкой для телевидения.

По количеству телеканалов в стандартном пакете победу одержала местная компания "Электронный Юганск".

ТОП-10 провайдеров на территории ХМАО-Югры:

10 место Электронный Юганск

9 место Прайд

8 место Окей Интернет

7 место Теле-Плюс

6 место NetbyNet

5 место ТрансТелеКом

4 место Данцер

3 место МТС

2 место Ростелеком

1 место Метросеть

Подробнее о провайдерах-лидерах можно посмотреть здесь.